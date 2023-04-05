Реклама
Новости

На аукцион выставят картины и скульптуры из коллекции Алена Делона

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:08

Коллекция предметов искусства французского актера Алена Делона будет выставлена на аукцион. Об этом сообщает ТАСС.

Организатором торгов выступит аукционный дом Bonhams Cornette de Saint Cyr. Мероприятие пройдет 22 июня в Париже.

В коллекцию Делона вошли более 80 предметов искусства, в том числе картины французских художников XIX века Делакруа, Коро и Милле. Стоимость коллекции оценивается от 4 до 5 млн евро.

По словам представителей аукционного дома, среди главных произведений искусства — картина Рауля Дюфи «Пляж в Сент-Адрессе», стоимость которой оценивается в 600–800 тыс. евро, а также работа Эжена Делакруа «Арабский скакун, привязанный к изгороди» стоимостью 400–600 тыс. евро.

Эту коллекцию Делон собирал в течение почти 60 лет. «Первую работу я купил в 1964 году в Лондоне. За эти годы я приобрел множество рисунков, картин, скульптур. Они сопровождали меня на протяжении многих лет и были частью моей жизни», — рассказал актер.

Подробности по теме
Ален Делон решился на эвтаназию
расскажите друзьям
люди
Ален ДелонРауль ДюфиЭжен Делакруа
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»