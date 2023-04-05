На аукцион выставят картины и скульптуры из коллекции Алена Делона

Эту коллекцию Делон собирал в течение почти 60 лет. «Первую работу я купил в 1964 году в Лондоне. За эти годы я приобрел множество рисунков, картин, скульптур. Они сопровождали меня на протяжении многих лет и были частью моей жизни», — рассказал актер.