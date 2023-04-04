Подкасты от Рособрнадзора и ФИПИ подготовят школьников к ЕГЭ

Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) записали серию подкастов для помощи выпускникам в подготовке к ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Всего в списке 11 предметов (русский язык, литература, обществознание, биология, география, информатика, история, физика, химия, математика, иностранный язык). Ведут подкасты руководители комиссий, которые готовят контрольно-измерительные материалы ЕГЭ.
Каждый выпуск представляет собой советы эксперта по успешному прохождению экзамена: особенности проведения в этом году, разбор сложных примеров заданий и ответы на часто задаваемые вопросы.
Подкасты доступны в специальных плейлистах во «ВКонтакте» (есть также в видеоформате), на «Яндекс Музыке» и на Rutube.
В феврале Министерство просвещения подготовило новые правила проведения ЕГЭ. Подробнее с ними вы можете ознакомиться здесь.