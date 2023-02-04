Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.
По предложению министерства те, кто будет сдавать ЕГЭ, смогут корректировать перечень предметов, которые изначально были указаны в заявлении на сдачу экзамена. Кроме того, школьники могут менять сроки проведения аттестации при наличии уважительной причины.
Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрят возможность подавать заявления на сдачу ЕГЭ там, где они служат.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Он будет действовать до 1 сентября 2029-го.
Ранее стало известно, что в ЕГЭ по истории появятся вопросы, связанные с российской военной операцией на Украине.