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Вышел новый трейлер фильма «Бо боится» с Хоакином Фениксом

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:15

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер триллера Ари Астера «Бо боится», в котором главную роль исполнил лауреат «Оскара» Хоакин Феникс.

Ролик раскрывает подробности жизни главного героя и его непростых отношений с матерью. В нем мы видим первый любовный интерес Бо, который он встретил ееще подростком, и фрагмент разговора персонажа с терапевтом.

«Завтра я посещаю свою мать», — заявляет герой своему врачу. Эта поездка, судя по всему, окажется непростым погружением в воспоминания и страхи Бо, раскрывающие глубины его психики и травматических отношений.

Фильм выйдет на экраны в США 21 апреля, в России его можно будет посмотреть с 4 мая. В картине снялись Натан Лейн, Эми Райан, Стивен МакКинли Хендерсон, Зои Листер-Джонс, Армен Нахапетян, Паркер Поузи и Патти ЛюПон.

«Афиша Daily» включала «Бо боится» в список самых ожидаемых фильмов 2023 года. «Кажется, это более экшн-ориентированное постмодернистское зрелище, чем многословные фильмы-романы прошлого года „Белый шум“ и „Амстердам“. Астеру такой режим работы весьма к лицу», — отмечал Никита Лаврецкий.

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Хоакин ФениксЗои Листер ДжонсНатан ЛейнЭми РайанСтивен ХендерсонПатти Люпон
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