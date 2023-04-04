Вышел новый трейлер фильма «Бо боится» с Хоакином Фениксом

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер триллера Ари Астера «Бо боится», в котором главную роль исполнил лауреат «Оскара» Хоакин Феникс.
Ролик раскрывает подробности жизни главного героя и его непростых отношений с матерью. В нем мы видим первый любовный интерес Бо, который он встретил ееще подростком, и фрагмент разговора персонажа с терапевтом.
«Завтра я посещаю свою мать», — заявляет герой своему врачу. Эта поездка, судя по всему, окажется непростым погружением в воспоминания и страхи Бо, раскрывающие глубины его психики и травматических отношений.
Фильм выйдет на экраны в США 21 апреля, в России его можно будет посмотреть с 4 мая. В картине снялись Натан Лейн, Эми Райан, Стивен МакКинли Хендерсон, Зои Листер-Джонс, Армен Нахапетян, Паркер Поузи и Патти ЛюПон.
«Афиша Daily» включала «Бо боится» в список самых ожидаемых фильмов 2023 года. «Кажется, это более экшн-ориентированное постмодернистское зрелище, чем многословные фильмы-романы прошлого года „Белый шум“ и „Амстердам“. Астеру такой режим работы весьма к лицу», — отмечал Никита Лаврецкий.