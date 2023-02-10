«Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом выйдет в российский прокат

Компания «Вольга» выпустит в российский прокат новый фильм Ари Астера с Хоакином Фениксом в главной роли. Название хоррора «Beau Is Afraid» локализаторы перевели как «Все страхи Бо», сообщает «Кинопоиск».
В России «Все страхи Бо» начнут крутить 4 мая, в США — 21 апреля. «Вольга» показала локализованный постер.
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По сюжету картины мужчина по имени Бо возвращается в родной городок после известия о смерти мамы. В пути его ждет множество событий, которые прольют свет на жуткие тайны прошлого, и ряд судьбоносных встреч.
Помимо Хоакина Феникса в картине снялись Натан Лейн, Эми Райан, Стивен МакКинли Хендерсон, Зои Листер-Джонс, Армен Нахапетян, Паркер Поузи и Патти ЛюПон.