Реклама
Новости

«Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом выйдет в российский прокат

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

Компания «Вольга» выпустит в российский прокат новый фильм Ари Астера с Хоакином Фениксом в главной роли. Название хоррора «Beau Is Afraid» локализаторы перевели как «Все страхи Бо», сообщает «Кинопоиск».

В России «Все страхи Бо» начнут крутить 4 мая, в США — 21 апреля. «Вольга» показала локализованный постер.

© Кинопоиск/Telegram

По сюжету картины мужчина по имени Бо возвращается в родной городок после известия о смерти мамы. В пути его ждет множество событий, которые прольют свет на жуткие тайны прошлого, и ряд судьбоносных встреч.

Помимо Хоакина Феникса в картине снялись Натан Лейн, Эми Райан, Стивен МакКинли Хендерсон, Зои Листер-Джонс, Армен Нахапетян, Паркер Поузи и Патти ЛюПон.

расскажите друзьям
люди
Хоакин ФениксЗои Листер ДжонсНатан ЛейнЭми РайанСтивен ХендерсонПатти Люпон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»