Британия прекратила расследование в отношении Михаила Фридмана по двум обвинениям

В начале декабря NCA задержало в ходе крупной операции 58-летнего «состоятельного российского бизнесмена» в его доме в Лондоне по подозрению в нескольких преступлениях, в том числе в отмывании денег. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что задержанный — Михаил Фридман.