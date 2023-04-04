Британия прекратила расследование в отношении Михаила Фридмана по двум обвинениям

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании прекратило расследование в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана по двум из трех пунктов обвинений. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
В частности, NCA больше не расследует подозрение Фридмана в заговоре с целью обмана МВД Великобритании, а также в заговоре с целью дачи ложных показаний. Причастность бизнесмена к преступлениям, связанным с отмыванием денег, агентство продолжает рассматривать.
Официальный представитель NCA подтвердил изданию прекращение расследования по двум пунктам обвинения против 58-летнего российского гражданина, но не назвал его имя. Фридману исполнилось 58 лет 21 апреля 2022 года.
В начале декабря NCA задержало в ходе крупной операции 58-летнего «состоятельного российского бизнесмена» в его доме в Лондоне по подозрению в нескольких преступлениях, в том числе в отмывании денег. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что задержанный — Михаил Фридман.
Помимо «состоятельного бизнесмена» в декабре задержали 35-летнего мужчину, который выносил из дома сумку с несколькими тысячами фунтов наличными, и 39-летнего экс-бойфренда нынешней партнерши бизнесмена. Все трое были опрошены NCA и освобождены под залог.