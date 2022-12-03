В Лондоне задержали «состоятельного» российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег

Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании задержали «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в нескольких преступлениях, в том числе в отмывании денег, сообщается на сайте ведомства. Вместе с ним арестованы два его сообщника.
Имена задержанных не раскрываются. 58-летнего «богатого российского бизнесмена» задержали в ходе «крупной операции» в своем доме в Лондоне 1 декабря. Под стражей также оказался 35-летний мужчина, выносящий из дома с сумку с несколькими тысячами фунтов наличными. Третьим стал 39-летний бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, его задержали в его доме в Пимлико по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.
Все трое были опрошены NCA и освобождены под залог.
«Эта операция является последней в серии вмешательств NCA, направленных на пресечение деятельности коррумпированных международных бизнесменов и их пособников», — заявил глава ведомства Грэм Биггар.
В российских телеграм-каналах предположили, что задержанным российским бизнесменом является живущий в Лондоне сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман (21 апреля ему исполнилось 58 лет). В Альфа-банке сведения об аресте Фридмана отрицают: «Господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет».