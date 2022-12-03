В Лондоне задержали «состоятельного» российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег

Имена задержанных не раскрываются. 58-летнего «богатого российского бизнесмена» задержали в ходе «крупной операции» в своем доме в Лондоне 1 декабря. Под стражей также оказался 35-летний мужчина, выносящий из дома с сумку с несколькими тысячами фунтов наличными. Третьим стал 39-летний бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, его задержали в его доме в Пимлико по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.