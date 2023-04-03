Реклама
Новости

Япония отменит все коронавирусные ограничения на въезд туристов в мае

Юлия Онодэра
Вчера в 22:47

Власти Японии отменят все коронавирусные ограничения на въезд туристов с 8 мая 2023 года. От этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

До этой даты путешественникам для посещения Страны восходящего солнца потребуется сертификат о получении трех доз вакцины от COVID-19, одобренной Всемирной организацией здоровья, или отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение трех суток до прилета.

После 8 мая с туристов больше не будут спрашивать подобные документы. В Японии в мае запустят программу по «наблюдению за геномом инфекционных заболеваний». В ее рамках будут постоянно отслеживать новые заболевания.

Ранее в университете Кансай заявили, что Япония получит около 4,6 млрд долларов в 2023 году благодаря притоку туристов, которые прилетают в страну в сезон цветения сакуры. Этот сезон уже стартовал в середине марта. Он завершится на севере страны в начале мая.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»