Япония отменит все коронавирусные ограничения на въезд туристов в мае

Власти Японии отменят все коронавирусные ограничения на въезд туристов с 8 мая 2023 года. От этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.
До этой даты путешественникам для посещения Страны восходящего солнца потребуется сертификат о получении трех доз вакцины от COVID-19, одобренной Всемирной организацией здоровья, или отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение трех суток до прилета.
После 8 мая с туристов больше не будут спрашивать подобные документы. В Японии в мае запустят программу по «наблюдению за геномом инфекционных заболеваний». В ее рамках будут постоянно отслеживать новые заболевания.
Ранее в университете Кансай заявили, что Япония получит около 4,6 млрд долларов в 2023 году благодаря притоку туристов, которые прилетают в страну в сезон цветения сакуры. Этот сезон уже стартовал в середине марта. Он завершится на севере страны в начале мая.