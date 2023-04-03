Япония отменит все коронавирусные ограничения на въезд туристов в мае

Ранее в университете Кансай заявили, что Япония получит около 4,6 млрд долларов в 2023 году благодаря притоку туристов, которые прилетают в страну в сезон цветения сакуры. Этот сезон уже стартовал в середине марта. Он завершится на севере страны в начале мая.