Цветущие сакуры могут заработать для Японии миллиарды

«Вдохнуть жизнь» в туристическую отрасль Японии поможет снятие пандемийных ограничений, считают сотрудники университета. В этом году сезон цветения сакуры начался в середине марта, на 10 дней раньше сроков в среднем. К тому же он стал самым ранним с 1953 года.