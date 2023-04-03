Цветущие сакуры могут заработать для Японии миллиарды

Доходы от туристов, которые приедут в Японию посмотреть на цветение сакур, принесут экономике страны около 616 млрд иен (4,7 млрд долларов, или 368 млрд рублей). Такие данные приводит Bloomberg со ссылкой на исследователей из университета Кансай, расположенного в Осаке.
«Вдохнуть жизнь» в туристическую отрасль Японии поможет снятие пандемийных ограничений, считают сотрудники университета. В этом году сезон цветения сакуры начался в середине марта, на 10 дней раньше сроков в среднем. К тому же он стал самым ранним с 1953 года.
Сезон цветения сакуры — важный период для японских предпринимателей, причем это касается как международных сетей (например, сеть кофеен Starbucks готовит сезонные напитки), так и небольших магазинчиков, кафе, гостиниц и другого малого бизнеса. Сезон продолжается всего неделю, поэтому крайне важно определить его сроки заранее, чтобы предприниматели могли заранее продумать и запланировать акции, пишет Bloomberg.
Определением нужной даты ежегодно занимается Японское метеорологическое агентство. При этом не стоит недооценивать важность такой работы — в 2007 году метеорологи ошиблись всего на 9 дней, что привело «к некоторым проблемам» (вероятно, туристы не попали в сезон, а предприниматели не смогли получить прибыли, которых ожидали). В итоге агентству пришлось принести публичные извинения.