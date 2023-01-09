В России камеры начнут отслеживать водителей, которые выкидывают мусор из окна

С 11 января камеры смогут фиксировать автомобили, водители которых выбрасывают мусор из окна, и автоматически направлять штрафное постановление на почту владельца машины. Об этом пишет «Коммерсант».
Механизм будет работать по тому же принципу, который ГИБДД использует, например, для фиксации превышения скорости и пересечения сплошных линий. В случае с мусором также будет действовать презумпция невиновности — автовладелец, который получил штраф, должен будет доказать свою невиновность, если не выбрасывал фантик в окно.
«С технической точки зрения комплексы фотовидеофиксации можно научить определять даже мусор, выброшенный на ходу из автомобильного окна, в том числе окурок, пластиковый стаканчик и многое другое. Разрешение камер позволяет фиксировать и сам предмет, и траекторию его движения, и даже порой лицо человека, если это необходимо», — пояснили «Коммерсанту» в ассоциации производителей камер и систем фотовидеофиксации «Око».
Размер штрафа будет определяться статьей 8.2 КоАП (несоблюдение требований об охране окружающей среды при обращении с отходами). Согласно изменениям, которые вступили в силу в июле 2022 года, для граждан, которые оставляют отходы вне специально отведенных мест, штраф составит до 5000 рублей. Если нарушитель выбрасывает мусор из автомобиля, штраф может увеличиться до 100 тыс. рублей. Если мусор выгружают с грузовика, размер выплаты может достигнуть 200 тыс. рублей.