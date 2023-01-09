В России камеры начнут отслеживать водителей, которые выкидывают мусор из окна

«С технической точки зрения комплексы фотовидеофиксации можно научить определять даже мусор, выброшенный на ходу из автомобильного окна, в том числе окурок, пластиковый стаканчик и многое другое. Разрешение камер позволяет фиксировать и сам предмет, и траекторию его движения, и даже порой лицо человека, если это необходимо», — пояснили «Коммерсанту» в ассоциации производителей камер и систем фотовидеофиксации «Око».