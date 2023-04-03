Гатчина стала столицей Ленинградской области

Впервые Дрозденко пообещал перенести столицу области в Гатчину в мае 2017 года — и без использования бюджетных денег. В конце марта 2021 года Законодательное собрание Ленобласти приняло законопроект о предоставлении Гатчине статуса столицы региона — предложение поддержали 34 депутата, голосовавших против и воздержавшихся не было.