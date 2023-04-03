Гатчина стала столицей Ленинградской области

Гатчина официально стала столицей Ленинградской области. Соответствующие поправки к уставу региона подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщает «Интерфакс».
Депутаты областного парламента приняли закон 29 марта сразу в трех чтениях. Его поддержали 40 человек, против высказались двое, воздержался один.
Впервые Дрозденко пообещал перенести столицу области в Гатчину в мае 2017 года — и без использования бюджетных денег. В конце марта 2021 года Законодательное собрание Ленобласти приняло законопроект о предоставлении Гатчине статуса столицы региона — предложение поддержали 34 депутата, голосовавших против и воздержавшихся не было.
Позднее губернатор подписал закон о внесении изменений в устав региона. До этого в статье был прописан только Петербург, однако он считается отдельным образованием и, по сути, другим регионом.