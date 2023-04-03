Реклама
Новости

Гатчина стала столицей Ленинградской области

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:56

Гатчина официально стала столицей Ленинградской области. Соответствующие поправки к уставу региона подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщает «Интерфакс».

Депутаты областного парламента приняли закон 29 марта сразу в трех чтениях. Его поддержали 40 человек, против высказались двое, воздержался один.

Впервые Дрозденко пообещал перенести столицу области в Гатчину в мае 2017 года — и без использования бюджетных денег. В конце марта 2021 года Законодательное собрание Ленобласти приняло законопроект о предоставлении Гатчине статуса столицы региона — предложение поддержали 34 депутата, голосовавших против и воздержавшихся не было.

Позднее губернатор подписал закон о внесении изменений в устав региона. До этого в статье был прописан только Петербург, однако он считается отдельным образованием и, по сути, другим регионом.

расскажите друзьям
люди
Александр Дрозденко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»