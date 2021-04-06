Теперь у Ленобласти есть своя столица. Не только в Петербурге

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, вносящий изменения в устав региона. В нем всего лишь одна поправка, объявляющая город Гатчину новым местом нахождения высших должностных органов государственной власти Ленобласти. Об этом сообщает 47news.

Ранее в статье был прописан только Петербург, однако он считается отдельным образованием и, по сути, другим регионом. В новой редакции органы государственной власти размещаются «на территории города Гатчины Ленинградской области и города Санкт-Петербурга».

Документ вступает в силу с момента опубликования.

Впервые губернатор Дрозденко пообещал перенести столицу области в Гатчину в мае 2017 года — и без использования бюджетных денег. В конце марта 2021 года Законодательное собрание Ленобласти приняло законопроект о предоставлении Гатчине статуса столицы региона — предложение поддержало 34 депутата, голосовавших против и воздержавшихся не было. Переезд начнут в этом году и планируют завершить в 2022 году.