Билли Айлиш и Labrinth выпустят песню «Never Felt So Alone». Она звучала в сериале «Эйфория»

Билли Айлиш и Labrinth собираются официально выпустить песню «Never Felt So Alone». Об этом сообщает NME.
Впервые трек прозвучал во втором сезоне сериала HBO «Эйфория». Затем в декабре прошлого года Labrinth посетил концерт Айлиш в Лос-Анджелесе, где они вместе исполнили его вживую.
«Never Felt So Alone» не появился и на альбоме саундтреков, вышедшем в Spotify. Послушать песню можно было только в сериале: представители артистов тщательно следили и удаляли из интернета даже live-версию композиции.
Релиз трека состоится 7 апреля, пишет в своих соцсетях Labrinth. По данным NME, выход долгожданной песни связан с релизом нового альбома музыканта. На какой день намечена премьера, пока неизвестно.
Премьера второго сезона «Эйфории» состоялась 9 января 2022 года. Через два дня он установил рекорд по просмотрам на HBO Max. Первую серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах. В феврале HBO продлил сериал на третий сезон.