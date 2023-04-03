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Билли Айлиш и Labrinth выпустят песню «Never Felt So Alone». Она звучала в сериале «Эйфория»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:44

Билли Айлиш и Labrinth собираются официально выпустить песню «Never Felt So Alone». Об этом сообщает NME.

Впервые трек прозвучал во втором сезоне сериала HBO «Эйфория». Затем в декабре прошлого года Labrinth посетил концерт Айлиш в Лос-Анджелесе, где они вместе исполнили его вживую.

«Never Felt So Alone» не появился и на альбоме саундтреков, вышедшем в Spotify. Послушать песню можно было только в сериале: представители артистов тщательно следили и удаляли из интернета даже live-версию композиции.

Релиз трека состоится 7 апреля, пишет в своих соцсетях Labrinth. По данным NME, выход долгожданной песни связан с релизом нового альбома музыканта. На какой день намечена премьера, пока неизвестно.

Премьера второго сезона «Эйфории» состоялась 9 января 2022 года. Через два дня он установил рекорд по просмотрам на HBO Max. Первую серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах. В феврале HBO продлил сериал на третий сезон.

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