В Улан-Удэ актер вскрыл себе вены на сцене из‑за конфликта с руководством театра

В Улан-Удэ актер Драматического театра имени Бестужева Артур Шувалов перерезал себе вены во время поклонов после спектакля «Театр. Изнанка». Он объяснил свой поступок невыносимым давлением руководства театра, сообщил «Коммерсант».
Шувалов заявил, что на протяжении года его пытаются уволить, «унижают, лишают работы, денег». «Я не хочу слышать, что артисты сродни представителем древней профессии», — сказал актер.
Он подчеркнул, что «зритель достоит умной режиссуры», и нанес себе раны, обвинив в своей предстоящей гибели худрука Вячелава Дьяченко и директора театра Наталью Светозарову. «Простите, я устал, я не могу, у меня нет больше выбора», — отметил он.
Супругу Шувалова, актрису Светлану Полянскую, освободили от должности в театре в день инцидента. Вместе с Полянской актер, совершивший попытку самоубийства, воспитывает маленького ребенка.
По информации телеграм-канала «Весь Улан-Удэ», всего у Шувалова трое детей. При этом актер лечится от онкологического заболевания.
В министерстве культуры Бурятии сообщили, что Шувалову зашили раны в травмпункте. После этого актер вернулся в театр, чтобы переодеться. Причины и предпосылки его поступка «будут устанавливаться».
Вместе со своими коллегами Шувалов выступал против нового художественного руководителя театра Вячеслава Дьяченко, который занял свой пост год назад. Многие артисты труппы требовали вернуть прежнего худрука — режиссера Сергея Левицкого, вместе с которым театр впервые получил номинацию на «Золотую маску».
Актриса Елизавета Михайлова рассказывала в начале февраля в соцсетях, что ее, Артура Шувалова, Светлану Полянскую и Лиану Щетилину перестали ставить в новые постановки из‑за несогласия с назначением Дьяченко.
В одном из интервью Дьяченко заявлял, что намерен создавать спектакли «попроще и попонятнее обычным людям», и назвал артистов существами подневольными. «Еще с греческих времен это такая же профессия, как и профессия женщин в древности. Ничего не меняется», — сказал он в телепрограмме «Актуальная тема».