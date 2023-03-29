В Улан-Удэ актер вскрыл себе вены на сцене из‑за конфликта с руководством театра

В одном из интервью Дьяченко заявлял, что намерен создавать спектакли «попроще и попонятнее обычным людям», и назвал артистов существами подневольными. «Еще с греческих времен это такая же профессия, как и профессия женщин в древности. Ничего не меняется», — сказал он в телепрограмме «Актуальная тема».