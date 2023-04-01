Главу СЖР в Карелии Георгия Чентемирова исключат из организации после внесения в реестр иноагентов

31 марта председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова включили в реестр иностранных агентов. Его планируют исключить из организации, сообщил «Подъему» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
«Признание иноагентом руководителя регионального отделения Союза в Карелии для нас новостью не стало. С самого начала специальной операции он наговорил на несколько сроков и с семьей уехал из России. В ближайшее время в Карелии проведем конференцию регионального Союза, где будет избран новый председатель», — рассказал Соловьев.
В заключение Соловьев добавил, что, согласно уставу СЖР, статус иноагента является «поводом для исключения». «Пока это решение не принято, возможно, оно состоится в ближайшее время», — поделился он.
В октябре 2022 года Соловьев говорил, что журналистов, внесенных в список иноагентов, автоматически исключать из СЖР не будут. Тогда в устав организации внесли изменения, но Соловьев утверждал, что они касаются ежегодных взносов.
«В новом уставе есть пункт о том, что в исключительных случаях, по решению секретариата, эти коллеги могут быть лишены билета СЖР. Но ни в коем случае не автоматически и не каждый», — говорил он.