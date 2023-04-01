Главу СЖР в Карелии Георгия Чентемирова исключат из организации после внесения в реестр иноагентов

«Признание иноагентом руководителя регионального отделения Союза в Карелии для нас новостью не стало. С самого начала специальной операции он наговорил на несколько сроков и с семьей уехал из России. В ближайшее время в Карелии проведем конференцию регионального Союза, где будет избран новый председатель», — рассказал Соловьев.