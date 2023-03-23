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Минюст РФ признал иноагентами Илью Варламова, Павла Чикова и организацию «Парни Плюс/Парни+»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:39

Минюст РФ пополнил реестр иностранных агентов. В него включили блогера Илью Варламова, юриста Павла Чикова, журналистов Богдана Бакалейко и Руслана Айсина, а также политика Светлану Ладу-Русь и ЛГБТ-организацию «Парни Плюс/Парни+».

По мнению ведомства, Варламов «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике» и получал поддержку от иностранных источников.

Чиков, как и Айсин, также «распространял недостоверную информацию» о действиях власти. Кроме того, он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. А Айсин высказывался против специальной военной операции на Украине.

Журналист телеканала «Дождь»* Бакалейко «участвовал в создании сообщений и материалов СМИ, включенных в реестр иностранных агентов», высказывался против специальной военной операции на Украине и «распространял негативную информацию» о деятельности органов власти.

Основательница «Академии развития Светланы Пеуновой» Лада-Русь «призывала к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации, выступала против специальной военной операции на Украине, формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом». Лада-Русь, как отметили в министерстве, находится в федеральном и международном розыске. Она проживает за пределами России.

Объединение «Парни Плюс/Парни+» занималось, как считают в Минюсте, «пропагандой ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства». Также организация распространяла материалы иноагентов.

* Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Илья ВарламовПавел Чиков
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