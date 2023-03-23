Минюст РФ признал иноагентами Илью Варламова, Павла Чикова и организацию «Парни Плюс/Парни+»

Основательница «Академии развития Светланы Пеуновой» Лада-Русь «призывала к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации, выступала против специальной военной операции на Украине, формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом». Лада-Русь, как отметили в министерстве, находится в федеральном и международном розыске. Она проживает за пределами России.