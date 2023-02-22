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Минздрав утвердил перечень рецептурных лекарств для онлайн-продажи

Виктория Шанина
Сегодня в 10:53

Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов, которые разрешат для дистанционной продажи в рамках эксперимента в Москве, Московской и Белгородской областях. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«В рамках этого пилотного проекта будет отработано взаимодействие между всеми участниками процесса — врачами, аптечными организациями и пациентами», — сказал Мурашко.

Список сформирован по утвержденным правительством критериям. В него вошли 904 международных непатентованных наименования лекарств самых разных терапевтических групп.

«При этом важно помнить, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приема», — отметил министр.

В перечень не вошли сильнодействующие, наркотические и психотропные препараты, лекарства на основе этилового спирта, те, которые необходимо принимать под наблюдением врача, а также препараты предметно-количественного учета.

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств стартует 1 марта и продлится три года. Закон о проведении эксперимента 20 октября 2022 года подписал Владимир Путин.

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