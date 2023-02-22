Минздрав утвердил перечень рецептурных лекарств для онлайн-продажи

Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов, которые разрешат для дистанционной продажи в рамках эксперимента в Москве, Московской и Белгородской областях. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.