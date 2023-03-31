Генпрокуратура признала нежелательным «Свободный университет», созданный экс-преподавателями ВШЭ

В Генпрокуратуре заявили, что университет был создан проживающими в Латвии россиянами, часть из которых — иностранные агенты. По мнению ведомства, вуз популяризирует организации, признанные экстремистскими в России, и разрабатывает антироссийскую литературу, где обосновывается изменение основ конституционного строя страны.
«В ходе учебного процесса у студентов формируется стойкая неприязнь к Российской Федерации с одновременным навязыванием ультралиберальной модели европейской демократии», — говорится в сообщении.
Генпрокуратура приходит к выводу, что деятельность университета представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства.
Один из основателей вуза Кирилл Мартынов* сообщил, что учебное заведение запустит протоколы безопасности и продолжит работу.
«Свободный университет» был основан летом 2020 года группой преподавателей ВШЭ, с которыми вуз отказался продлевать контракты. Инициаторами проекта выступили преподаватели Школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова, профессор факультета филологии ВШЭ Гасан Гусейнов и главред «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Они пояснили, что решили «выстроить университет заново, избавив преподавателей от всякого административного диктата».
Вуз позиционирует себя как содружество преподавателей и студентов, действующее ради доступа к современным знаниям без цензуры. Его преподаватели проводят бесплатные онлайн-семинары по юриспруденции, социологии, политологии, культурологии, философии и психологии. После начала военной операции на Украине большая часть преподавательского состава находится за пределами России.
* Кирилл Мартынов внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.