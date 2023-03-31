Генпрокуратура признала нежелательным «Свободный университет», созданный экс-преподавателями ВШЭ

Вуз позиционирует себя как содружество преподавателей и студентов, действующее ради доступа к современным знаниям без цензуры. Его преподаватели проводят бесплатные онлайн-семинары по юриспруденции, социологии, политологии, культурологии, философии и психологии. После начала военной операции на Украине большая часть преподавательского состава находится за пределами России.