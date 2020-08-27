Бывшие преподаватели Высшей школы экономики создают независимый «Свободный университет»

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ), с которыми вуз не стал продлевать контракты на новый учебный год, объявили о создании «Свободного университета». Как пишет «Новая газета», это независимый образовательный проект, свободный от административного давления и цензуры.

Создатели проекта — преподаватели Школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, Кирилл Мартынов и профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова. К ним должны присоединиться преподаватели из других российских и зарубежных высших учебных заведений.

«Когда из‑за COVID-19 университеты вынужденно оказались выброшены в пространство полного онлайна, вдруг особенно ясно стало, что многие институциональные требования, которые мы привыкли считать само собой разумеющимися, совершенно ложны по целеполаганию и нелепы по форме <…> Тогда пришло ощущение, что мы можем очень много сделать сами, если качественное образование нам нужно не для галочки, а для жизни», — говорит Виктор Горбатов.

Предполагается, что «Свободный университет» будет международным, а образование в нем — бесплатным. Информация о программе и условиях приема будет опубликована на сайте проекта 1 сентября.

«Если университет больше не может быть свободным, значит нужен новый свободный университет», — говорят бывшие преподаватели ВШЭ.

В августе стало известно, что ВШЭ не стала продлевать контракты с частью преподавателей из‑за «реорганизации» университета. Еще до этого Виктор Горбатов сообщил студенческому журналу Doxa, что из вуза собираются уволить оппозиционно настроенных преподавателей, которых включили в список «неблагонадежных» сотрудников. В вузе это отрицали.