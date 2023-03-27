Папа римский в огромном пуховике стал героем многочисленных мемов. Хотя это даже не настоящее фото

Очки, пилеолусГоловной убор католического священнослужителя. и огромный дутый белоснежный пуховик, а прямо поверх последнего — серебряный крест с распятием. В таком образе пользователи увидели папу римского Франциска впервые, и этот лук впечатлил многих. Твиты с этим кадром стали набирать в сети миллионы просмотров, быстро родились многочисленные мемы и сравнения. Но вот только действующий глава Римско-католической церкви на самом деле никогда не появлялся на улице в этом наряде. «Фотографию» сгенерировала нейросеть Midjourney. Изображение появилось на реддите три дня назад, а потом распространилось и в твиттере.