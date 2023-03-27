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Папа римский в огромном пуховике стал героем многочисленных мемов. Хотя это даже не настоящее фото

Анна Красюк
Сегодня в 15:25

Очки, пилеолусГоловной убор католического священнослужителя. и огромный дутый белоснежный пуховик, а прямо поверх последнего — серебряный крест с распятием. В таком образе пользователи увидели папу римского Франциска впервые, и этот лук впечатлил многих. Твиты с этим кадром стали набирать в сети миллионы просмотров, быстро родились многочисленные мемы и сравнения. Но вот только действующий глава Римско-католической церкви на самом деле никогда не появлялся на улице в этом наряде. «Фотографию» сгенерировала нейросеть Midjourney. Изображение появилось на реддите три дня назад, а потом распространилось и в твиттере.

Пользователи шутят, что на этом кадре понтифик выглядит настолько стильно, что похож на «пастора церкви, в которую ходил бы Джастин Бибер». Глядя на изображение, многие вспоминают танцоров, которые выступали с Рианной на шоу в перерыве Супербоула — на них тоже можно было увидеть белые оверсайз-пуховики. Также комментаторы представляют, что так папа римский выглядел бы после участия в воскресных службах, которые Канье Уэст проводил со своим госпел-хором Sunday Service.

Те, кто сначала поверил, что перед ними настоящая фотография, выражают опасения, что эксперименты с искусственным интеллектом довели человечество до критичной точки: «Ребята, мы дошли до того, что у нас больше нет возможности узнать, что является подделкой, а что нет», — пишет @paridaze.

Сгенерированные нейросетями изображения становятся все более реалистичными: в середине марта по сети распространился снимок, якобы подтверждающий арест Дональда Трампа — трое полицейских куда‑то ведут бывшего президента США, на котором надеты синий костюм и привычный для него красный галстук. Однако на самом деле политика не брали под стражу, несмотря на его собственную уверенность в том, что это произойдет.

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теги
Католическая церковь
люди
ФРАНЦИСКДональд ТрампДжастин БиберАвраам ЛинкольнКанье Уэст
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