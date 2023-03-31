Реклама
Новости

В Москве шестиклассница написала чат-бот на основе ChatGPT, который делает домашние задания

Виктория Шанина
Сегодня в 12:16

12-летняя москвичка вместе с отцом-программистом написала собственный чат-бот, который помогает решать домашние задания. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Чат-бот работает в телеграме на основе нейросети ChatGPT. Он разбирается в алгебре, геометрии, физике, литературе, биологии, химии и даже иностранных языках.

«Короче, я тот самый приятель, который знает все и может объяснить на понятном языке», — говорится в приветственном сообщении бота.

Mash протестировал бот на примере заданий из учебников — он смог решить уравнения и объяснить тему из курса биологии о чешуйках и свернутых листьях простыми словами. Телеграм-каналу также удалось заставить чат-бот решить задачу по расчету расстояния и скорости — он справился успешно.

Своей разработкой девочка поделилась с одноклассниками, которые быстро распространили эту новость.

В начале февраля студент пятого курса РГГУ Александр Жадан написал дипломную работу с помощью чат-бота ChatGPT и смог защитить ее на оценку «удовлетворительно». Сам он написал введение и первую — теоретическую — главу работы, а чат-боту доверил вторую и третью части, которые требовали анализа с расчетами и практическими рекомендациями.

расскажите друзьям
люди
Александр Жадан
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»