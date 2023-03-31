В Москве шестиклассница написала чат-бот на основе ChatGPT, который делает домашние задания

В начале февраля студент пятого курса РГГУ Александр Жадан написал дипломную работу с помощью чат-бота ChatGPT и смог защитить ее на оценку «удовлетворительно». Сам он написал введение и первую — теоретическую — главу работы, а чат-боту доверил вторую и третью части, которые требовали анализа с расчетами и практическими рекомендациями.