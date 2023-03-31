В Москве шестиклассница написала чат-бот на основе ChatGPT, который делает домашние задания

12-летняя москвичка вместе с отцом-программистом написала собственный чат-бот, который помогает решать домашние задания. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Чат-бот работает в телеграме на основе нейросети ChatGPT. Он разбирается в алгебре, геометрии, физике, литературе, биологии, химии и даже иностранных языках.
«Короче, я тот самый приятель, который знает все и может объяснить на понятном языке», — говорится в приветственном сообщении бота.
Mash протестировал бот на примере заданий из учебников — он смог решить уравнения и объяснить тему из курса биологии о чешуйках и свернутых листьях простыми словами. Телеграм-каналу также удалось заставить чат-бот решить задачу по расчету расстояния и скорости — он справился успешно.
Своей разработкой девочка поделилась с одноклассниками, которые быстро распространили эту новость.
В начале февраля студент пятого курса РГГУ Александр Жадан написал дипломную работу с помощью чат-бота ChatGPT и смог защитить ее на оценку «удовлетворительно». Сам он написал введение и первую — теоретическую — главу работы, а чат-боту доверил вторую и третью части, которые требовали анализа с расчетами и практическими рекомендациями.