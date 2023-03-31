Кто дал Ксении Собчак дорогу в глянец? Знаменитость спорит с редакторами моды

Недавно в модных телеграм-каналах разгорелся спор из‑за интервью журналистки Надежды Стрелец с актрисой Екатериной Климовой. Во время беседы Климова пожаловалась, что на протяжении всей карьеры не получала приглашений от глянцевых журналов и снималась в основном для изданий «Домашний очаг», «7 дней» и «Караван». Михаил Барышников, основатель ювелирного бренда Anima, предположил, что дело в фильмографии актрисы. «Объективно, в Vogue за сериал „Дальнобойщики“, „Каменская“ и „Бедная Настя“ не снимают», — заявил он.
Подводя итоги полемики и «закрывая тему», Стрелец рассказала в своем телеграм-канале, как работая в редакции журнала «Elle», предложила позвать Ксению Собчак в качестве героини для следующего номера. По словам журналистки, на нее «смотрели как на сумасшедшую», потому что не считали Собчак «глянцевым персонажем». И эти слова вызвали новую волну споров.
Ксения Собчак вскоре отреагировала на публикацию, начав пост в своем телеграм-канале с саркастичных слов: «Дорогая Надежда, большое спасибо, теперь я знаю, кто мой таинственный благодетель, скрытый патрон, давший мне старт в глянце».
Дальше знаменитость объясняет, что номер Elle, о котором говорит Стрелец, выпущен в 2014 году. Собчак перечисляет, на обложках каких журналов появлялась к тому времени: Glamour в 2007 и 2009 годах (в 2009-м она удостоилась титула женщины года), Tatler в 2009 году, InStyle в 2010 году. В 2011 году фотографии Собчак, снятые Эллен фон Унверт, появились в Vogue сразу на шести полосах, а годом позже ее фотографию можно было увидеть в Harpers Bazaar. «Давно ничего смешнее не читала, браво!» — заканчивает свой пост журналистка и телеведущая, желая подчеркнуть неправоту своей оппонентки.
«Да, Ксения, так уж вышло, что в каком‑то смысле мне довелось выступить в роли благодетеля. Об этом уже подробно отписалась [Елена] Сотникова. Если следовать снобской глянцевой логике, Glamour — все-таки не Elle. Обложка обложке рознь», — ответила Надежда Стрелец в своем канале. Она ссылается на пост экс-главредки журнала Elle, которая подтверждает правдивость слов своей бывшей коллеги: «[Стрелец] предложила [Собчак] в качестве героини на обложку Elle. Нам тогда и правда казалось это диким. Но интервью и обложка выстрелили».
Позднее Сотникова опубликовала откровенную фотографию Собчак авторства Эллен фон Унверт для Vogue Russia в 2011 году. «Специально для моего канала Ксения предоставила мне кадр, не вошедший в съемку», — пишет она. И завершает пост словами: «Вот бы Катя Климова так снялась, а?»