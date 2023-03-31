Кто дал Ксении Собчак дорогу в глянец? Знаменитость спорит с редакторами моды

Дальше знаменитость объясняет, что номер Elle, о котором говорит Стрелец, выпущен в 2014 году. Собчак перечисляет, на обложках каких журналов появлялась к тому времени: Glamour в 2007 и 2009 годах (в 2009-м она удостоилась титула женщины года), Tatler в 2009 году, InStyle в 2010 году. В 2011 году фотографии Собчак, снятые Эллен фон Унверт, появились в Vogue сразу на шести полосах, а годом позже ее фотографию можно было увидеть в Harpers Bazaar. «Давно ничего смешнее не читала, браво!» — заканчивает свой пост журналистка и телеведущая, желая подчеркнуть неправоту своей оппонентки.