«В Vogue за „Каменскую“ не снимают»: в соцсетях спорят, почему Екатерину Климову не берут в глянец

Журналистка Надежда Стрелец выпустила интервью с Екатериной Климовой, российской актрисой театра и кино. Среди прочего Климова вспоминает январский пост в телеграм-канале Стрелец, написанный после церемонии вручения кинопремии «Золотой орел». «В глянце ее кандидатура у коллег не вызывала восторга — Екатерина никогда не была любимицей модной общественности, в отличие, например, от Светланы Ходченковой», — говорится там. «Я подумала: правда, а почему не Vogue, не L’Officiel?», — произносит актриса в свежем интервью, вспоминая, что в основном снималась только для таких журналов как «Домашний очаг», «7 дней» и «Караван». «Моменты, которые выдают в вас живого человека, они не очень совместимы с той, в классическом понимании, глянцевой светской историей. Cosmo, возможно, да, но это не Vogue и это не Harper’s Bazaar, например, — объясняет Стрелец. — Нет ощущения, что вы какая‑то супер народная героиня, которую совершенно отрицал глянец. Но у вас не было такой PR-стратегии, которая показала бы вас в роли очень светской женщины, хотя вы и ходите в бриллиантах Mercur».