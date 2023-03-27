«В Vogue за „Каменскую“ не снимают»: в соцсетях спорят, почему Екатерину Климову не берут в глянец

Журналистка Надежда Стрелец выпустила интервью с Екатериной Климовой, российской актрисой театра и кино. Среди прочего Климова вспоминает январский пост в телеграм-канале Стрелец, написанный после церемонии вручения кинопремии «Золотой орел». «В глянце ее кандидатура у коллег не вызывала восторга — Екатерина никогда не была любимицей модной общественности, в отличие, например, от Светланы Ходченковой», — говорится там. «Я подумала: правда, а почему не Vogue, не L’Officiel?», — произносит актриса в свежем интервью, вспоминая, что в основном снималась только для таких журналов как «Домашний очаг», «7 дней» и «Караван». «Моменты, которые выдают в вас живого человека, они не очень совместимы с той, в классическом понимании, глянцевой светской историей. Cosmo, возможно, да, но это не Vogue и это не Harper’s Bazaar, например, — объясняет Стрелец. — Нет ощущения, что вы какая‑то супер народная героиня, которую совершенно отрицал глянец. Но у вас не было такой PR-стратегии, которая показала бы вас в роли очень светской женщины, хотя вы и ходите в бриллиантах Mercur».
Эта тема показалась интересной стилисту Алеко, который одним из первых начал дискуссию и задался вопросом: «Почему когда была возможность, редакции работали с ограниченным количеством селебрити, и не давали дорогу другим, не менее достойным героям?» По его мнению, глянец игнорирует новые лица, которые всегда есть, но их нужно «заметить и взрастить». Дарья Веледеева, экс-главредка российского Harper’s Bazaar, отреагировала на упрек и заявила, что приглашала Климову на съемку, но та «принесла cвои любимые референсы как раз-таки из „7 Дней“ и не особо изящно (назовем это так) настаивала в точности повторить „все как там“». Авторы канала «Антиглянец» нашли фотографии со съемки, о которой идет речь, — они датированы 2012 годом.
Михаил Барышников, создатель ювелирного дома Anima, считает, что причиной того, что Екатерину Климову не приглашали в глянцевые журналы, является ее репертуар. «Ты можешь быть трижды красивой и четырежды изящной, но если у тебя в фильмографии народные картины, то получишь народный глянец. Объективно в Vogue за сериал „Дальнобойщики“, „Каменская“ и „Бедная Настя“ не снимают», — пишет он. Светская львица Снежанна Георгиева уверена, что «Катя Климова — абсолютно нишевый персонаж, но не глянцевый». «Это ни хорошо и ни плохо. Просто факт, — продолжает она. — У нее есть своя аудитория и релевантные ее имиджу издания, и там охваты побольше, чем в пресловутом глянце».
А Надежда Стрелец напоминает участникам продолжающегося спора, что Екатерине Климовой «досталось за безобидный вопрос — она же никого не обвиняла и не пыталась спорить с тем, что у нее другое амплуа».