Грант считает, что, если бы на съемочных площадках не было телефонов, романы между актерами случались бы чаще. «Вы знаете, Тарантино запрещает телефоны на съемках, что совершенно правильно. И люди там, они все занимаются сексом друг с другом — по крайней мере, мне так сказали», — заявил актер.