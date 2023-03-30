Хью Грант принял участие в «Позднем шоу со Стивеном Кольбером», где порассуждал об изменениях на съемочных площадках. Его цитирует The Hollywood Reporter.
По мнению Гранта, люди на съемках не так близки, как раньше, из‑за мобильных телефонов. «Знаете, в старые времена, к концу второй недели вы все напивались по вечерам, ужинали, влюблялись друг в друга и все такое», — сказал он.
Актер отметил, что все это прекратилось из‑за смартфонов. «Сейчас на самом деле все идут домой и сидят в твиттере. Это так грустно», — добавил он.
Грант считает, что, если бы на съемочных площадках не было телефонов, романы между актерами случались бы чаще. «Вы знаете, Тарантино запрещает телефоны на съемках, что совершенно правильно. И люди там, они все занимаются сексом друг с другом — по крайней мере, мне так сказали», — заявил актер.
Сейчас Тарантино работает над своей, вероятно, последней картиной — «Кинокритик». Уже готов ее сценарий, съемки начнутся осенью 2023 года. Издание THR предполагало, что в центре повествования окажется Полин Кейл — одна из самых влиятельных киножурналисток всех времен. Однако режиссер отверг эту информацию, заявив, что фильм не будет посвящен конкретному критику.