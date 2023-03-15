Amazon продлил сериал братьев Руссо «Цитадель» на второй сезон

В сентябре прошлого года The Hollywood Reporter писал, что бюджет сериала увеличился до 200 млн долларов, после того как половина команды покинула проект из‑за творческих разногласий. По данным издания, сейчас у «Цитадели» есть все шансы стать вторым самым дорогостоящем шоу в истории, уступая только «Кольцам власти».