Amazon продлил сериал братьев Руссо «Цитадель» на второй сезон

Сколько будет серий в продолжении, пока неизвестно. Релиз первого сезона состоится 28 апреля, в нем будет всего шесть эпизодов.
Сериал рассказывает об элитных агентах, которые пытаются восстановить свою память после краха их независимой шпионской организации.
Главные роли в «Цитадели» исполняют Ричард Мэдден и Приянка Чопра. Помимо них в проекте снимаются Стэнли Туччи и Лесли Мэнвилл.
В сентябре прошлого года The Hollywood Reporter писал, что бюджет сериала увеличился до 200 млн долларов, после того как половина команды покинула проект из‑за творческих разногласий. По данным издания, сейчас у «Цитадели» есть все шансы стать вторым самым дорогостоящем шоу в истории, уступая только «Кольцам власти».