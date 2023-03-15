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Amazon продлил сериал братьев Руссо «Цитадель» на второй сезон

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:45

Amazon продлил на второй сезон еще не вышедший дорогостоящий сериал «Цитадель» братьев Энтони и Джо Руссо. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сколько будет серий в продолжении, пока неизвестно. Релиз первого сезона состоится 28 апреля, в нем будет всего шесть эпизодов.

Сериал рассказывает об элитных агентах, которые пытаются восстановить свою память после краха их независимой шпионской организации.

Главные роли в «Цитадели» исполняют Ричард Мэдден и Приянка Чопра. Помимо них в проекте снимаются Стэнли Туччи и Лесли Мэнвилл.

В сентябре прошлого года The Hollywood Reporter писал, что бюджет сериала увеличился до 200 млн долларов, после того как половина команды покинула проект из‑за творческих разногласий. По данным издания, сейчас у «Цитадели» есть все шансы стать вторым самым дорогостоящем шоу в истории, уступая только «Кольцам власти».

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