«Из вариантов „уйти или остаться“ оба хуже»: мнение аналитиков об уходе Райффайзенбанка из России

Аналитик Teletrade Владимир Ковалев вспомнил поговорку «Из двух зол выбирают меньшее» и отметил, что в текущей ситуации она не сработает, потому что из вариантов «уйти или остаться» оба хуже . По его словам, если банк покинет Россию, то потеряет высокодоходный бизнес. А в обратном случае компанию ждет нарастающее давление регуляторов Европы и США.