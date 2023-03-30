«Из вариантов „уйти или остаться“ оба хуже»: мнение аналитиков об уходе Райффайзенбанка из России

Материнская компания Райффайзенбанка — австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) — сообщила о планах продать российский бизнес или выйти из его активов. В честь этого российские эксперты на рынке торговли и финансовых организаций поделились с «Афишей Daily» прогнозами на будущее Raiffeisen Bank в России.
Аналитик БКФ Максим Осадчий заявляет, что нет явных признаков того, что RBI стремится уйти из России. В конце 2022 года число сотрудников российского подразделения компании увеличилось на 440 человек, а клиентов — на 200 тыс. «Однако тучи над Райффайзенбанком сгущаются, угроза санкций становится все более ощутимой», — объясняет эксперт.
Аналитик Teletrade Владимир Ковалев вспомнил поговорку «Из двух зол выбирают меньшее» и отметил, что в текущей ситуации она не сработает, потому что из вариантов «уйти или остаться» оба хуже. По его словам, если банк покинет Россию, то потеряет высокодоходный бизнес. А в обратном случае компанию ждет нарастающее давление регуляторов Европы и США.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов считает наиболее вероятным путем выделение российского бизнеса из общей группы RBI. Однако, по мнению Калянова, решение вопроса об уходе из России австрийская группа будет затягивать, рассчитывая на изменение политической ситуации и смягчение санкций.
30 марта пресс-служба Raiffeisen Bank International сообщила о двух вариантах дальнейших действий — продаже российского бизнеса или выхода из его активов. Компания также объявила о снижении деловой активности в России.
Отмечается, что «снижение деловой активности» — это сокращение объема кредитования в России и общего объема операций в иностранной валюте. Некоторые операции в России продолжают проводиться в соответствии с банковскими лицензиями. Также компания обещает оказать поддержку клиентам, пострадавшим от снижения деловой активности банка.
«Рыночные условия для бизнеса в России очень сложны. Местные и международные законы и нормативные акты, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям», — говорится в заявлении Raiffeisen Bank International.