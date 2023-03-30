Полотно Мондриана, которое, как считается, провисело вверх ногами 77 лет, не будут переворачивать

Картину «New York City I» (1941) нидерландского художника-модерниста Пита Мондриана, которая, как считается, 77 лет провисела вверх ногами в различных музеях мира, не будут переворачивать. Об этом пишет The Art Newspaper со ссылкой на куратора Сюзанну Майер-Бюзер.
На картине — абстракция на тему городского пейзажа Нью-Йорка, на холст наклеены разноцветные ленты. В верхней части они расположены плотнее друг к другу, в нижней — с крупными промежутками.
Майер-Бюзер обнаружила, что полотно может висеть неверно — она готовила выставку для Художественного собрания земли Северный Рейн-Вестфалия в Дюссельдорфе. Работа находится в его собрании с 1980 года. Впервые ее выставили в Музее современного искусства (МоМА) в Нью-Йорке в 1945 году.
Куратор заявила: «Сторона, где ленты расположены друг к другу наиболее близко, должна находиться вверху картины. Как темное небо». При этом картина Мондрианом не подписана — в противном случае ее верное расположение было бы легко установить.
Опрошенные The Art Newspaper исследователи ссылаются на архивное фото из журнала Town and Country от июня 1944 года — там холст висит именно так, как говорит Майер-Бюзер. При этом в каталоге-резоне Мондриана, выпущенном в 1998 году, такое положение указано как неправильное, сообщает издание.
Арт-дилер Кэрролл Дженис, сын галериста и мецената Сидни Джениса, который купил все творческое наследие Мондриана в 1958 году у художника Гарри Хольцмана, считает, что с нынешним расположением картины все в порядке.
По его мнению, если и решать этот вопрос, то опираться стоит на мнение тех, кто посещал студию художника при его жизни. История с прижизненными свидетелями, однако, развития пока не получила.