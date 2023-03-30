Полотно Мондриана, которое, как считается, провисело вверх ногами 77 лет, не будут переворачивать

Опрошенные The Art Newspaper исследователи ссылаются на архивное фото из журнала Town and Country от июня 1944 года — там холст висит именно так, как говорит Майер-Бюзер. При этом в каталоге-резоне Мондриана, выпущенном в 1998 году, такое положение указано как неправильное, сообщает издание.