Куклы с ампутированными руками: создательница проекта A Doll Like Me шьет инклюзивные игрушки

Эми Джандрисевиц в течение многих лет работала ассистенткой в отделении детской онкологии. И так как женщина всегда была неравнодушна к куклам, она использовала их и в игре со своими маленькими пациентами. Но проблема была в том, что зачастую покупные игрушки были очень далеки от реальности, в которой жили болеющие дети. «Очень сложно сказать ребенку слова „ты прекрасен такой, какой ты есть“, если вы не можете предложить ничего, что похоже на него», — объясняет Джандрисевиц.