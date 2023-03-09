Куклы с ампутированными руками: создательница проекта A Doll Like Me шьет инклюзивные игрушки

Эми Джандрисевиц в течение многих лет работала ассистенткой в отделении детской онкологии. И так как женщина всегда была неравнодушна к куклам, она использовала их и в игре со своими маленькими пациентами. Но проблема была в том, что зачастую покупные игрушки были очень далеки от реальности, в которой жили болеющие дети. «Очень сложно сказать ребенку слова „ты прекрасен такой, какой ты есть“, если вы не можете предложить ничего, что похоже на него», — объясняет Джандрисевиц.
Так возникла идея проекта A Doll Like Me («Кукла как я»): бывшая социальная работница ушла в декрет и начала создавать кукол, которые отражали бы физические особенности детей, чьи родители к ней обращались. Поначалу каждая игрушка стоила сто долларов, но позднее проект стал некоммерческим — сейчас стоимость изготовления кукол покрывается за счет пожертвований. «Я не думаю, что люди должны за это платить. Это должен быть подарок семье от незнакомого человека, — говорит Джандрисевиц. — Все, чего хотят эти родители, чтобы кто‑нибудь увидел их ребенка таким же красивым, каким его видят они».
Создательница проекта утверждает, что об эмоциональном состоянии стоит заботиться не меньше, чем о физическом: «Я думаю, что мы недооцениваем, насколько ребенку важно иметь репрезентацию. Это дети, которых не хватает в большинстве важных мест: в книгах, фильмах, мультфильмах и, самое главное, в мире игрушек». Первая кукла, которую Джандрисевиц сделала, была для маленькой девочки, которой ампутировали ногу. И среди созданных ею игрушек много тех, которые связаны именно с отличиями в конечностях. Но также проект A Doll Like Me важен для детей, у которых, например, редкие кожные заболевания, проблемы со зрением или волчья пасть.
По словам Джандрисевиц, она работает за домашним кухонным столом, и ей помогает только ее мама — у женщины нет цели сделать производство массовым, потому что «каждая кукла рассказывает историю удивительного ребенка» и требует погружения. При этом она надеется, что в будущем индустрия игрушек станет более инклюзивной.
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