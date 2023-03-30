В сети появился трек King Krule «It’s All Soup Now»

В ютьюбе появился еще не выпускавшийся официально трек британского музыканта King Krule (настоящее имя — Арчи Маршалл) «It’s All Soup Now». Его можно послушать здесь.
Изначально новую композицию Маршалл распространял только на гибких пластинках (они же — флекси-диски) — и делал это только на своих концертах. Теперь один из пользователей оцифровал ее и выложил на платформу.
«It’s All Soup Now» — одна из череды новых песен, включая «Plastic Straw», «Flimsier», «Peripheral», «Tortoise», «Empty Space Cadet», которые музыкант играет на выступлениях в последнее время. Он, как сообщают посетители концертов, обещает вскоре выпустить новый альбом. Подробности, однако, неизвестны.
Под именем King Krule Арчи Маршалл выпустил три пластинки. Последняя из них — «Man Alive!» — увидела свет 21 февраля 2020 года. Один из недавних его релизов — мини-альбом проекта Aqrxvst, записанный вместе с британскими рэперами Jadasea и Pretty V.