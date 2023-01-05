King Krule собрал группу Aqrxvst вместе с британскими рэперами Jadasea и Pretty V. Вот их первый EP

На борту три композиции. Содержание EP — небрежная и отстраненная гитарная музыка, эмбиент, синтетический бит и вокал (бормотание, читка, иногда пение) с обильным эхо. Результат — что‑то среднее между творчеством Маршалла (в том числе его альтер эго Edgar the Beatmaker) и Pretty V с его непредсказуемым подходом к музыке.