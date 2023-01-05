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King Krule собрал группу Aqrxvst вместе с британскими рэперами Jadasea и Pretty V. Вот их первый EP

Денис Ламехов
Сегодня в 13:49

Британский инди-музыкант Арчи Маршалл, более известный под псевдонимом King Krule, запустил новый проект Aqrxvst вместе с двумя хип-хоп-исполнителями — экспериментатором Pretty V и работающим в более традиционном ключе Jadasea. Группа выпустила первый мини-альбом «Aqrxvst Is the Band’s Name».

На борту три композиции. Содержание EP — небрежная и отстраненная гитарная музыка, эмбиент, синтетический бит и вокал (бормотание, читка, иногда пение) с обильным эхо. Результат — что‑то среднее между творчеством Маршалла (в том числе его альтер эго Edgar the Beatmaker) и Pretty V с его непредсказуемым подходом к музыке.

Под именем King Krule Арчи Маршалл выпустил три пластинки. Последняя из них — «Man Alive!» — увидела свет 21 февраля 2020 года. Предлагаем послушать ее по этой ссылке.

Подробности по теме
King Krule вместе с Jadasea выпустил песню «Half-life»
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