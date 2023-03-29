МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В базе сказано, что Толоконникову разыскивают по уголовной статье. Ранее СК возбудил против нее уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
Последние несколько лет Толоконникова проживает в США.
Обвинение, вменяемое Толоконниковой, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей либо обязательных или принудительных работ, либо лишения свободы на срок до одного года.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации в соцсетях, в рамках уголовного дела уже проведена серия обысков, уточнил Чиков.