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МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:29

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В базе сказано, что Толоконникову разыскивают по уголовной статье. Ранее СК возбудил против нее уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Последние несколько лет Толоконникова проживает в США.

Обвинение, вменяемое Толоконниковой, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей либо обязательных или принудительных работ, либо лишения свободы на срок до одного года.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации в соцсетях, в рамках уголовного дела уже проведена серия обысков, уточнил Чиков.

* Надежда Толоконникова и Юрий Дудь признаны Минюстом иностранными агентами.

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Надежда ТолоконниковаЮрий Дудь
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