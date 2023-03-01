СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих против Надежды Толоконниковой*

Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело против участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой*. Руководитель «Агоры» Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил, что ее обвинили в оскорблении чувств верующих.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации в соцсетях, в рамках уголовного дела уже проведена серия обысков, уточнил Чиков.
Обвинение, вменяемое Толоконниковой, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей либо обязательных или принудительных работ, либо лишения свободы на срок до одного года.
Толоконникова последние несколько лет проживает в США.
17 февраля РБК написал, что СК начал проверку публикаций Толоконниковой* в соцсетях на предмет оскорбления чувств верующих.
В 2012 году Надежду Толоконникову приговорили к двум годам колонии общего режима по статье «Хулиганство» за акцию в составе группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. В 2013 году она была освобождена по амнистии за два месяца до конца срока.
* Надежда Толоконникова и Юрий Дудь признаны Минюстом иностранными агентами.