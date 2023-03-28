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Сигурни Уивер в трейлере «Садовника» Пола Шрейдера

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:35

В сети появился трейлер нового фильма Пола Шрейдера «Садовник». Его премьера состоится 19 мая.

Картина рассказывает о дотошном садоводе Нарвеле Роте. Работодательница Норма просит его взять в ученики свою своенравную и проблемную внучатую племянницу Майю, так как боится, что девушка ввязалась в дурную компанию.

Нарвел и сам когда‑то ввязался в плохую компанию. Под его одеждой скрываются многочисленные татуировки с изображением свастик.

В главных ролях снялись Джоэл Эджертон, Сигурни Уивер и Квинтесса Суинделл. «Садовник» станет последним фильмом в трилогии Шрейдера, включающую «Дневник пастыря» и «Холодный расчёт».

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Пол ШрейдерСигурни УиверДжоэл Эджертон
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