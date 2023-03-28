Сигурни Уивер в трейлере «Садовника» Пола Шрейдера

Картина рассказывает о дотошном садоводе Нарвеле Роте. Работодательница Норма просит его взять в ученики свою своенравную и проблемную внучатую племянницу Майю, так как боится, что девушка ввязалась в дурную компанию.
Нарвел и сам когда‑то ввязался в плохую компанию. Под его одеждой скрываются многочисленные татуировки с изображением свастик.
В главных ролях снялись Джоэл Эджертон, Сигурни Уивер и Квинтесса Суинделл. «Садовник» станет последним фильмом в трилогии Шрейдера, включающую «Дневник пастыря» и «Холодный расчёт».
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