Синяя чума в СССР и цунами в США в 2001-м: с помощью ИИ иллюстрируют события, которых не было

Пользователь @imnos пишет: «В 2025 году людям будет тяжело различить дезинформацию. В 2100-м они вообще не будут знать, что в истории имело место, а что нет».

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С ним спорит @tyrannomachy: «Все, что она [Midjourney] делает, это уравнивает фото и видео с текстом. В сущности, остается просто проверить источник». Согласны не все: у первой реплики 400 голосов за, у второй — вчетверо меньше.