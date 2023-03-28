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Синяя чума в СССР и цунами в США в 2001-м: с помощью ИИ иллюстрируют события, которых не было

Денис Ламехов
Сегодня в 15:25

На платформе Reddit активно появляются посты, в которых пользователи при помощи нейросети Midjourney создают изображения исторических событий, которые в реальности никогда не происходили. На феномен обратил внимание Vice.

Среди примеров — «инцидент с синей чумой» в СССР 1970-х, «мощнейшая солнечная буря и вызванный ею блэкаут» в июле 2012-го, а также случившееся в 2001 году землетрясение под кодовым именем Cascadia 9.1 — оно, согласно легенде, вызвало цунами, чей основной удар пришелся на западное побережье США и Канады.

Для ряда сюжетов юзеры создают как фейковую фотохронику самих событий, так и кадры с последствиями и даже изображения с реакцией властей — уже реальных исторических персонажей.

Так, в случае с землетрясением пользователь @Arctic_Chilean выложил сгенерированные искусственным интеллектом зарисовки с разрушенными зданиями, перепуганными очевидцами, рабочими в завалах и местными жителями.

Отдельно — картинки с Джорджем Бушем-младшим и тогдашним канадским премьером Жаном Кретьеном на фоне обломков бетона. Одни изображения имитируют телевизионные кадры, другие — пленочные снимки.

Пользователь @imnos пишет: «В 2025 году людям будет тяжело различить дезинформацию. В 2100-м они вообще не будут знать, что в истории имело место, а что нет».

С ним спорит @tyrannomachy: «Все, что она [Midjourney] делает, это уравнивает фото и видео с текстом. В сущности, остается просто проверить источник». Согласны не все: у первой реплики 400 голосов за, у второй — вчетверо меньше.

В основе другого сюжета, «синей чумы», — рассказ мастера ужасов Говарда Лавкрафта «Цвет из иных миров», пишет автор соответствующего треда @kawaiilovecraft.

В сгенерированной серии картинок на Землю падает метеорит, вокруг начинают плодиться ярко-синие цветы, а люди и животные массово заболевают — ни с растениями, ни с болезнью человечество не знакомо.

Разница с оригинальным повествованием в деталях: у Лавкрафта история разворачивается в американской глубинке, в вымышленном городе Аркхем, штат Массачусетс. У пользователя реддита — на периферии Советского Союза.

Изображения — среднеформатные пленочные кадры. «Спасибо, что довели информацию до широкой публики — мы бы, очевидно, не узнали ни о чем таком из‑за железного занавеса», — пишет @hauntedhivezzz.

Накануне мемом стало другое псевдоисторическое изображение, которое сгенерировала Midjourney. На нем — папа римский Франциск в традиционном головном уборе, с крестом и в огромном футуристичном пуховике на манер Rick Owens.

Модель Крисси Тиган в ответ на фото написала: «Я думала, пуховик папы римского настоящий, и не стала заострять на этом внимание. Мне явно нет места в мире технологий будущего».
Подробности по теме
Вышла новая версия Midjourney. Картинки (и наконец человеческие пальцы на них) стали реалистичнее
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