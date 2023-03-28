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В Великобритании выпустили монеты с изображением Хогвартса

Семён Гудошников
Сегодня в 11:02

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с изображением школы чародейства и волшебства Хогвартс. Об этом говорится на сайте ведомства. Продажи монеты уже начались.

Монеты с Хогвартсом представлены в различных номиналах. Цена варьируется в том числе в зависимости от материала монеты — от 11 фунтов стерлингов (около 1000 рублей) за обычную металлическую до 5215 фунтов (490 тыс. рублей) за золотую.

Как отметили в монетном дворе, монета с Хогвартсом завершает их коллекцию, посвященную вселенной «Гарри Поттера». Тематические монеты начали выпускать в 2022 году — к 25-летию первого издания книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».

Всего в коллекции четыре вида монет. Ранее в продажу поступили монеты с изображением самого Гарри Поттера, директора школы профессора Дамблдора и поезда «Кингс-Кросс». На оборотной стороне изображены Елизавета II и король Карл III.

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