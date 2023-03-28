В Великобритании выпустили монеты с изображением Хогвартса

Монеты с Хогвартсом представлены в различных номиналах. Цена варьируется в том числе в зависимости от материала монеты — от 11 фунтов стерлингов (около 1000 рублей) за обычную металлическую до 5215 фунтов (490 тыс. рублей) за золотую.