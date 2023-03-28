«Коммерсант»: за год число салонов связи в крупных городах снизилось на 5,5%

Самое сильное падение в Омске — на 5,5%. В Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Новосибирске салонов связи стало на 7% меньше. В Tele 2 сказали, что снизили число точек на 1,6%, в МТС — на 4%, до 5,39 тыс. Представитель МТС сказал, что компания и дальше будет сокращать число салонов, закрывая точки с небольшим потоком и открывая их в более выгодных местах.