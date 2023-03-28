«Коммерсант»: за год число салонов связи в крупных городах снизилось на 5,5%

За год с марта 2022-го по март 2023 года число офлайн-салонов связи в российских городах-миллионниках сократилось на 5,5%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные 2ГИС.
Самое сильное падение в Омске — на 5,5%. В Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Новосибирске салонов связи стало на 7% меньше. В Tele 2 сказали, что снизили число точек на 1,6%, в МТС — на 4%, до 5,39 тыс. Представитель МТС сказал, что компания и дальше будет сокращать число салонов, закрывая точки с небольшим потоком и открывая их в более выгодных местах.
Выручка от продаж телефонов у МТС по итогам второго квартала прошлого года упала на 47%, у Tele2 — на 12%. Причинами операторы назвали проблемы с поставками техники, снижение покупательной способности населения и нестабильный курс доллара.
Аналитики предрекают продолжение тенденции. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что снижение числа салонов связи началось во время пандемии: в 2020 году их стало меньше на 15%, в 2021-м — на 3%. Кроме того, во время коронавирусных ограничений россияне стали чаще покупать цифровую технику онлайн, получая ее в пунктах выдачи заказов маркетплейсов.
Согласно недавнему исследованию GS Group, в прошлом году средняя цена смартфонов в России упала почти на 20% — до 19 200 рублей. Эксперты связывают падение цен с резким снижением поставок дорогих смартфонов Apple и Samsung. При этом доля бюджетных телефонов на рынке, наоборот, выросла.