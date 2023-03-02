Средняя цена смартфонов в России снизилась до 20 тыс. рублей

В 2022 году средняя цена смартфонов в России упала почти на 20% — до 19 200 рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование GS Group.
Аналитики Telecom Daily приводят примерно те же цифры. По их данным, в 2022-м средняя цена смартфонов составила 19 500 рублей, что на 15% меньше, чем годом ранее.
Эксперты, опрошенные газетой, связывают падение цен с резким снижением поставок дорогих смартфонов Apple и Samsung. При этом доля бюджетных телефонов на рынке (таких как Tecno и Itel), наоборот, выросла.
В прошлом году импорт iPhone в Россию сократился в два раза, а Samsung — в три. Количество всех проданных смартфонов на российском рынке упало на 18% — с 30 до 24,5 млн.
Как отмечает бизнес-аналитик группы «F+ tech Марвел» Антон Фомин, в 2022 году китайские бренды активно развивали характеристики своих флагманских моделей «практически до уровня лидеров — Samsung и Apple».
«В 2022 году окончательно сформировался тренд на смартфоны с раскладным, раздвижным или гибким экраном. Такие гаджеты есть теперь не только у Samsung и Huawei, но и у Xiaomi, Vivo, ZTE, Tecno, Oppo и других производителей», — отмечает он.
Китайские компании уже презентовали новинки и готовятся поставлять их на российский рынок. И хотя такие модели представлены в верхнем ценовом сегменте, в 2023 году продолжится тенденция к их популяризации и снижению стоимости, предполагает Фомин.