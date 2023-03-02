Средняя цена смартфонов в России снизилась до 20 тыс. рублей

«В 2022 году окончательно сформировался тренд на смартфоны с раскладным, раздвижным или гибким экраном. Такие гаджеты есть теперь не только у Samsung и Huawei, но и у Xiaomi, Vivo, ZTE, Tecno, Oppo и других производителей», — отмечает он.