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Гарри Стайлз и Эмили Ратаковски целуются в Токио: несколько секунд видео сводят фанатов с ума

Анна Красюк
Сегодня в 17:29

В субботу по сети начали распространяться видео, на которых видно, как Гарри Стайлз и Эмили Ратаковски целуются на улицах Токио. Судя по всему, знаменитости были настолько увлечены друг другом, что в этот момент не замечали ничего вокруг. И у певца, и у модели в прошлом году закончились долгосрочные отношения: Стайлз в ноябре расстался с актрисой Оливией Уайлд — их роман длился два года, а Ратаковски подала на развод с кинопродюсером Себастьяном Беар-МакКлардом после четырех лет брака. С тех пор Ратаковски проводит время с другими селебрити: в ноябре и декабре прошлого года ее видели с Питом Дэвидсоном, а недавно, в День святого Валентина, комик Эрик Андре поделился в соцсетях креативной «валентинкой» — обнаженным снимком с моделью. «Стремлюсь вот к таким отношениям», — завидовали пользователи.

Пользователи вспоминают, что в сентябре Ратаковски заявила, что в ее вкусе «уродливые мужчины»: она сняла тикток-дуэт, который был подписан фразой «Когда он думает, что он 10/10, потому что он привлекает тебя, но тебе нравятся уродливые мужчины». Многим комментаторам даже потенциальный союз модели и бывшего солиста One Direction кажется нереалистичным, будто он «сгенерирован в рандомайзере», и некоторые пытаются убедить себя, что перед ними не настоящие кадры, а лишь созданные при помощью нейросети.

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