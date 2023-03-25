Foals опубликовали ремикс на композицию «2am», записанный британским продюсером Дэном Кэри

Английская инди-рок-группа Foals опубликовала даб-ремикс на композицию «2am» со своего последнего к текущему моменту альбома «Life Is Yours». Трек можно послушать здесь.
Автор новой версии трека — британец Дэн Кэри, продюсер, сотрудничавший с десятками музыкантов в диапазоне от Кайли Миноуг до Black Midi и Fontaines D.C. Также на его счету — работа над лейблом Speedy Wunderground, где издается множество интересных инди-артистов (в списке — те же Black Midi). Даб — одно из увлечений Кэри.
Трек войдет в альбом ремиксов «Life Is Dub» — он увидит свет 22 апреля. Сейчас известно лишь о выходе виниловой копии записи.
Лидер Foals Яннис Филиппакис заявил: «Для меня дабы, которые пишет Дэн, — это будто фотонегативы оригинальных снимков. Цвета и звуки инвертируются и искажаются так, как никто не планировал. Они обретают новый грув, становятся развязнее. Их проводят через аналоговую аппаратуру — и у [пластинки] „Life is Yours“ появляется ее полуночный двойник».
Лонгплей «Life is Yours» был выпущен в июне 2022 года. Музыкальная редакция «Афиши Daily» отзывалась о нем так: