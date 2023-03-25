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Foals опубликовали ремикс на композицию «2am», записанный британским продюсером Дэном Кэри

Денис Ламехов
Сегодня в 20:49

Английская инди-рок-группа Foals опубликовала даб-ремикс на композицию «2am» со своего последнего к текущему моменту альбома «Life Is Yours». Трек можно послушать здесь.

Автор новой версии трека — британец Дэн Кэри, продюсер, сотрудничавший с десятками музыкантов в диапазоне от Кайли Миноуг до Black Midi и Fontaines D.C. Также на его счету — работа над лейблом Speedy Wunderground, где издается множество интересных инди-артистов (в списке — те же Black Midi). Даб — одно из увлечений Кэри.

Трек войдет в альбом ремиксов «Life Is Dub» — он увидит свет 22 апреля. Сейчас известно лишь о выходе виниловой копии записи.

Лидер Foals Яннис Филиппакис заявил: «Для меня дабы, которые пишет Дэн, — это будто фотонегативы оригинальных снимков. Цвета и звуки инвертируются и искажаются так, как никто не планировал. Они обретают новый грув, становятся развязнее. Их проводят через аналоговую аппаратуру — и у [пластинки] „Life is Yours“ появляется ее полуночный двойник».

Лонгплей «Life is Yours» был выпущен в июне 2022 года. Музыкальная редакция «Афиши Daily» отзывалась о нем так:

«Группа Янниса Филиппакиса, с одной стороны, умудрилась сохранить свои старые интонации (описываемые примерно как усталый джентльмен, глядящий в пустоту), с другой — устроили настоящую вечеринку. „2am“, заглавная, „Crest of the Waves“, „Under the Radar“ — потенциальные хиты больших фестивалей в ближайшие годы. Рок в последние годы потерял танцевальную стать. Теперь Филиппакис и компания возвращают гитары и синтезаторы Fairlight на танцполы».
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