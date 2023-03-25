Foals опубликовали ремикс на композицию «2am», записанный британским продюсером Дэном Кэри

Лидер Foals Яннис Филиппакис заявил: «Для меня дабы, которые пишет Дэн, — это будто фотонегативы оригинальных снимков. Цвета и звуки инвертируются и искажаются так, как никто не планировал. Они обретают новый грув, становятся развязнее. Их проводят через аналоговую аппаратуру — и у [пластинки] „Life is Yours“ появляется ее полуночный двойник».