Foals опубликовали ремикс на композицию «2am», записанный британским продюсером Дэном Кэри

«Группа Янниса Филиппакиса, с одной стороны, умудрилась сохранить свои старые интонации (описываемые примерно как усталый джентльмен, глядящий в пустоту), с другой — устроили настоящую вечеринку. „2am“, заглавная, „Crest of the Waves“, „Under the Radar“ — потенциальные хиты больших фестивалей в ближайшие годы. Рок в последние годы потерял танцевальную стать. Теперь Филиппакис и компания возвращают гитары и синтезаторы Fairlight на танцполы».