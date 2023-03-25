Спикер Госдумы предложил наказывать за поддержку Международного суда в Гааге

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в России любую деятельность Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, выдавшего ордер на арест Владимира Путина. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По мнению Володина, следует также ввести ответственность за содействие и поддержу МУС. Помимо этого, нужно заключить двусторонние соглашения с дружественными странами, предусматривающие взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС, считает он.
Председатель Госдумы добавил: «У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России».
Ордер на арест Путина и Львовой-Беловой МУС выдал 17 марта. Российского президента и детского омбудсмена подозревают в «военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств. «„Рецепты“ на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — сказала она.
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле на решение МУС отреагировали спокойно, на работу Путина оно не повлияло. По словам пресс-секретаря президента, в отношении России наблюдается множество враждебных проявлений, но нельзя каждое принимать близко к сердцу, иначе «ничего хорошего не получится».