Реклама
Новости

Спикер Госдумы предложил наказывать за поддержку Международного суда в Гааге

Семён Гудошников
Сегодня в 12:58

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в России любую деятельность Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, выдавшего ордер на арест Владимира Путина. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По мнению Володина, следует также ввести ответственность за содействие и поддержу МУС. Помимо этого, нужно заключить двусторонние соглашения с дружественными странами, предусматривающие взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС, считает он.

Председатель Госдумы добавил: «У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России».

Ордер на арест Путина и Львовой-Беловой МУС выдал 17 марта. Российского президента и детского омбудсмена подозревают в «военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств. «„Рецепты“ на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — сказала она.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле на решение МУС отреагировали спокойно, на работу Путина оно не повлияло. По словам пресс-секретаря президента, в отношении России наблюдается множество враждебных проявлений, но нельзя каждое принимать близко к сердцу, иначе «ничего хорошего не получится».

расскажите друзьям
теги
ГосдумаМИД России
люди
Вячеслав ВолодинВладимир ПутинМария ЗахароваДмитрий Песков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»