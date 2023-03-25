Спикер Госдумы предложил наказывать за поддержку Международного суда в Гааге

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле на решение МУС отреагировали спокойно, на работу Путина оно не повлияло. По словам пресс-секретаря президента, в отношении России наблюдается множество враждебных проявлений, но нельзя каждое принимать близко к сердцу, иначе «ничего хорошего не получится».