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Фестиваль Quiksilver New Star Camp доставит участников в Сочи на спецрейсе S7 Airlines

Юлия Онодэра
Сегодня в 16:10

Фестиваль экстремального спорта и музыки в горах Quiksilver New Star Camp организует для своих гостей специальный рейс из Москвы в Сочи к месту проведения мероприятия. Об этом «Афиша Daily» узнала от создателей фестиваля.

Авиакомпания S7 Airlines отправит 30 марта по маршруту самолет, который должен доставить топовых российских прорайдеров, артистов, а также журналистов и инфлюэнсеров в приморский город.

Согласно задумке, главные звезды фестиваля смогут познакомиться уже в воздухе. «Фестиваль этого года пройдет в формате back to the roots, или „мероприятие как пространство смыслов“. Один из них — единство», — рассказали организаторы.

Из аэропорта в горы, к курорту «Роза Хутор», участники Quiksilver доберутся на автомобилях каршерингового сервиса «Яндекс Драйв». С 26 марта по 4 апреля аренду машин можно будет завершить прямо на курорте.

С 27 марта по 2 апреля в горах пройдет Quiksilver New Star Camp. Для фестиваля там построят самый большой сноупарк в России на высоте 1600 метров. Гостей будут ждать соревнования по горным лыжам и сноуборду, выступления звездных райдеров, йога, лекции, кинопоказы и музыкальная программа.

29 марта на фестивале пройдет вечеринка «Яндекс Маркета» и Powerhouse Moscow, на которой выступят МС Сенечка, Андрей Алгоритмик и D’Maselle. 30 марта на сцене «1600» выступит Thomas Mraz, а на сцене Vibes — Biicla и «Станция метро Горьковская». На аллее флагов же можно будет послушать Summer of Haze.

На 31 марта запланирован концерт группы «Сироткин», выступление Антохи МС, шоукейс творческого комьюнити Encore с участием Pharaoh, Blago White, Lovanda и Anikv, а также вечеринка «Сакс туса», где выступит The Dawless.

1 апреля в программе — «Лауд», дуэт Geju, танцевальная саунд-терапия от Izhevski и концерт L’One. 2 апреля, в финальный день фестиваля, за пульт встанет диджей Errortica.

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Quiksilver New Star Camp раскрыл программу фестиваля этого года
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