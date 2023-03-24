Фестиваль Quiksilver New Star Camp доставит участников в Сочи на спецрейсе S7 Airlines

29 марта на фестивале пройдет вечеринка «Яндекс Маркета» и Powerhouse Moscow, на которой выступят МС Сенечка, Андрей Алгоритмик и D’Maselle. 30 марта на сцене «1600» выступит Thomas Mraz, а на сцене Vibes — Biicla и «Станция метро Горьковская». На аллее флагов же можно будет послушать Summer of Haze.