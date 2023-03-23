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Живая лошадь и мини-электромобиль: в твиттере делятся несбывшимися детскими желаниями

Анна Красюк
Сегодня в 19:08

Пользовательница твиттера @dr_alice_woods наткнулась в тиктоке на практическое задание для тех, «кто хочет полюбить себя по-настоящему». Звучит оно просто: «Купите своему внутреннему ребенку то, что он не мог купить себе в детстве» — вероятно, предполагается, что человек таким образом закроет какой‑то давний гештальт. Девушка, обнаружившая этот совет, задается ироничным вопросом, что ей делать с кукольным домом в съемном жилье.

В твиттере вспоминают о своих детских мечтах

Комментаторы перечисляют, о чем грезили в детстве, но понимали, что родители финансово не могут позволить себе такую покупку или попросту считают ее нерациональной. Среди поводов для сожалений можно встретить игрушечную дрель, мини-электромобиль, набор железной дороги, калейдоскоп и куклу беби-борн — интерактивного пупса немецкого производства. Многие признаются, что больше всего мечтали не об игрушках, а о настоящей лошади. Но ее по-прежнему «негде держать», а все остальное «больше не актуально», — пишет, например, @kolchaksgold.

Некоторые пользователи рассказывают, что, повзрослев, действительно решили купить себе то, что не могли позволить раньше: так у них появились зверята Sylvanian Families и «набор карандашей, на который всегда не было денег в детстве». Оказалось, что даже сейчас такие покупки могут вызывать восторженный трепет и одновременно с этим страх: «Я радовалась как маленькая и все думала: „Точно можно купить? У нас точно хватит денег на еду, если я куплю?“» — делится @jellyeohwa.

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