Живая лошадь и мини-электромобиль: в твиттере делятся несбывшимися детскими желаниями

Некоторые пользователи рассказывают, что, повзрослев, действительно решили купить себе то, что не могли позволить раньше: так у них появились зверята Sylvanian Families и «набор карандашей, на который всегда не было денег в детстве». Оказалось, что даже сейчас такие покупки могут вызывать восторженный трепет и одновременно с этим страх: «Я радовалась как маленькая и все думала: „Точно можно купить? У нас точно хватит денег на еду, если я куплю?“» — делится @jellyeohwa.