25 марта в «Пионере» пройдет показ «Айты» Степана Бурнашева

После показа состоится встреча с Бурнашевым, а также с оператором фильма Данилой Горюнковым и исполнителем одной из главных ролей Андреем Фоминым. Модерировать встречу будут кинокритик и программный директор фестиваля «Пилот» Егор Москвитин и главный редактор портала «Кино-театр.ру» Жан Просянов.