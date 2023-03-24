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25 марта в «Пионере» пройдет показ «Айты» Степана Бурнашева

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:46

25 марта в кинотеатре «Пионер» пройдет предпремьерный показ нового фильма якутского режиссера Степана Бурнашева «Айта». Купить билеты можно по этой ссылке.

После показа состоится встреча с Бурнашевым, а также с оператором фильма Данилой Горюнковым и исполнителем одной из главных ролей Андреем Фоминым. Модерировать встречу будут кинокритик и программный директор фестиваля «Пилот» Егор Москвитин и главный редактор портала «Кино-театр.ру» Жан Просянов.

«Айта» — это фильм о гибели старшеклассницы и поисках убийцы. Местные жители, наслушавшись догадок, полностью уверены в виновности полицейского Афанасия, подвозившего девушку после вечеринки с одноклассниками в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд.

«Айта» уже 13-й фильм Бурнашева. Премьера состоялась на российском фестивале авторского кино «Зимний», где картина получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Иннокентий Луковцев). В широкий прокат лента выйдет 30 марта.

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