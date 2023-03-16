Режиссер «Айты» Степан Бурнашев разыгрывает роль в своем новом фильме

Якутский режиссер Степан Бурнашев объявил конкурс на роль в своем следующем фильме. Принять участие в нем сможет любой желающий, если выполнит несколько условий:
- Нужно посмотреть новый фильм Бурнашева «Айта»;
- Поделиться своими впечатлениями о фильме в своих соцсетях не позднее 9 апреля 2023 года;
- Сделать скриншот своего поста или сторис;
- Зайти на сайт Aitafilm.ru и зарегистрироваться, заполнив форму участника и не забыв про скрин.
Актерский опыт и место проживания не имеют значения. Конкурс продлится до 9 апреля, итоги — 15 мая.
«Многие знают, что, помимо профессиональных актеров, я много работаю с обычными людьми — мне нравится раскрывать их фактуру и находить к ним подход. И часто я слышу вопросы: „Как получить роль в вашем фильме?“ или „Как попасть на съемки?“. В этот раз я решил дать эту возможность каждому желающему. Ведь я совершенно уверен, что не профильное образование делает нас режиссерами или актерами, а желание и энтузиазм. В каждом из нас так много уникальности, которую я люблю раскрывать с помощью камеры», — сказал Бурнашев.
«Айта» — это фильм о гибели старшеклассницы и поисках убийцы. Местные жители, наслушавшись догадок, полностью уверены в виновности полицейского Афанасия, подвозившего девушку после вечеринки с одноклассниками в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд.
«Айта» уже 13-й фильм Бурнашева. Премьера состоялась на российском фестивале авторского кино «Зимний», где картина получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Иннокентий Луковцев).
Посмотреть «Айту» на больших экранах можно на премьерных показах с присутствием режиссера в Москве (24 марта в «Каро 11 Октябрь») и Петербурге (22 марта в Доме кино). В широкий прокат фильм выходит 30 марта. Билеты — тут.