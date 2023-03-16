Режиссер «Айты» Степан Бурнашев разыгрывает роль в своем новом фильме

«Многие знают, что, помимо профессиональных актеров, я много работаю с обычными людьми — мне нравится раскрывать их фактуру и находить к ним подход. И часто я слышу вопросы: „Как получить роль в вашем фильме?“ или „Как попасть на съемки?“. В этот раз я решил дать эту возможность каждому желающему. Ведь я совершенно уверен, что не профильное образование делает нас режиссерами или актерами, а желание и энтузиазм. В каждом из нас так много уникальности, которую я люблю раскрывать с помощью камеры», — сказал Бурнашев.