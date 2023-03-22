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Товары по игре Atomic Heart вошли в топ запросов на «Авито»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59

Пользователи «Авито» вводили запрос Atomic Heart более 200 тыс. раз, сообщается в телеграм-канале компании. Чаще всего они ищут фигурки роботов-близняшек, боссов, а также кейпап с насадкой в форме головы одной из роботов.

Продавцы изготавливают фигурки с помощью 3D-принтеров, но также близняшек делают в виде мягких игрушек из флиса, фетра и полимерной глины. В Ростове-на-Дону делают кулон из серебра в форме оружия «Звездочка», в Москве продают крафтовый шлем, в Костроме — модель робота Беляша из фотополимерной смолы.

Студия Mundfish, создавшая Atomic Heart, планирует выпустить собственный мерч. В VK-группе игры разработчики спрашивали фанатов, какой мерч они хотят больше всего.

Atomic Heart — шутер от первого лица, действие которого происходит в альтернативной версии СССР, где стали массово производить роботов. Игра вышла 21 февраля 2023 года и успела породить множество мемов и попасть в несколько скандалов.

«Афиша Daily» разбиралась, удачной ли получилась игра и почему она заставляет с грустью вспоминать не столько о Советском Союзе, сколько о российской игровой индустрии, кажущейся теперь такой же несбыточной мечтой, как мировой коммунизм.

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