«Показ мод» рядом с горами мусора: бастующий Париж глазами блогеров

В городах Франции с конца января проходят массовые протесты: граждане выступают против пенсионной реформы, которую правительство планирует провести в 2023 году. Законопроект предполагает к 2030 году повысить минимальный пенсионный возраст на два года. Это коснется и представителей ряда льготных профессий, которые уходят на пенсию раньше, — например, мусоросборщиков. И они устроили забастовку, требуя от властей отказаться от увеличения пенсионного возраста. Центральные улицы Парижа оказались завалены мусором: его количество выросло до 10 тыс. тонн.
Жители французской столицы и туристы пытаются воспринимать происходящее с долей юмора и снимают тиктоки на фоне сваленных в кучу мусорных пакетов.
Например, показывают горы отходов под романтическую композицию «Traditionnel musette» Мориса Ларканжа с подписью «Париж, город любви… и мусора». Многие вспоминают популярный сериал «Эмили в Париже» и его главную героиню, которая влюбилась в город и романтизировала каждую его деталь. Под музыку оттуда девушки в стильных тренчах и шубах дефилируют вдоль переполненных мусорных баков. Тиктокерка @wannabe_parisian представляет, как выглядел бы четвертый сезон сериала про Эмили: возможно, ей пришлось бы делать довольное селфи на фоне отходов и выкладывать его в соцсети с подписью «В Париже даже мусор становится красивым».