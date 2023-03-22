«Показ мод» рядом с горами мусора: бастующий Париж глазами блогеров

Например, показывают горы отходов под романтическую композицию «Traditionnel musette» Мориса Ларканжа с подписью «Париж, город любви… и мусора». Многие вспоминают популярный сериал «Эмили в Париже» и его главную героиню, которая влюбилась в город и романтизировала каждую его деталь. Под музыку оттуда девушки в стильных тренчах и шубах дефилируют вдоль переполненных мусорных баков. Тиктокерка @wannabe_parisian представляет, как выглядел бы четвертый сезон сериала про Эмили: возможно, ей пришлось бы делать довольное селфи на фоне отходов и выкладывать его в соцсети с подписью «В Париже даже мусор становится красивым».