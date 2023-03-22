«Не чихать, не бриться, не читерить в Sims: 10 историй про странные детские запреты

В каждой семье установлены свои обычаи и правила поведения, но некоторые из них можно назвать поистине странными, особенно по прошествии лет. Пользователи реддита делятся примерами того, что им запрещали в детстве. Собрали десять самых запоминающихся.
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«Мне не разрешали использовать чит-код на деньги для симов, когда я росла, потому что так не работает „реальный мир“. Однажды я использовала чит и не смогла объяснить, откуда у меня взялись деньги, поэтому меня наказали и запретили играть в Sims», — sowhatonion.
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«Никому в нашем доме не разрешалось получать почту, кроме моего отца. Не имело значения, во сколько он возвращается домой. Нужно было оставить почту в почтовом ящике. Он также лично открывал все письма, независимо от того, кто был получателем. P. S. мы не в долгах, я не Гарри Поттер. Думаю, ему просто нравится контроль», — xxxtommyXxXxX.
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«Никому в доме не разрешалось бриться или вообще иметь бритву. Я мог пойти к парикмахеру или побриться у друга в гостях, но у меня отобрали компьютер, когда я попытался сделать это дома. Я до сих пор не понимаю логики моей матери, которая это придумала», — Revolv667.
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«Мои родители не были строгими в классическом понимании, но у них было много странных правил. Например, мы с младшей сестрой должны были просить разрешения посмотреть телевизор, сходить в туалет, перекусить или выйти из‑за стола», — [deleted].
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«После того, как мне исполнилось девять лет, мне больше не разрешали смотреть мультфильмы. Я ненавидел своего отца за это», — tguzzle.
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«Мои родители вообще были ужасными, но самым странным правилом, с которым мне с братьями и сестрами приходилось мириться, было то, что нам не разрешалось чихать несколько раз подряд. Один чих? Хорошо. Еще один чих через некоторое количество минут спустя? Нет проблем. Два чиха подряд? На вас кричат за то, что это негигиенично (даже если вы должным образом прикрыли нос/рот) и за отсутствие манер. Не дай бог, если вы чихнете три или более раз подряд… У меня сезонная аллергия, и однажды, когда мой папа был в особенно плохом настроении, он поймал меня на приступе чиханья и наказал меня на неделю», — Asphodelic.
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«На моем тарифном плане было неограниченное количество СМС, но мне нельзя было отправлять больше ста в месяц», — Jonbabe.
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«В детстве у меня была куча абсурдных правил, слишком много, чтобы выбрать одно. В школе нельзя есть праздничные кексы. Не дарить и не получать подарки на день рождения. Никаких наряжаний на Хеллоуин или угощений. Никаких рождественских подарков», — J-DubSpanky.
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«Если мы с братом не приходили завтракать ровно к 6.30, нам доставались лишь тосты без масла. Моя мама обожала завтраки, но она презирала опоздания», — [deleted].
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«Моя мама не разрешала мне смотреть фильмы, в которых была магия. „Джуманджи“ считался „демоническим“. Я даже не видела „Русалочку“, пока мне не исполнилось 16. Я не смотрела „Принцессу и лягушку“, пока не съехала. Еще мне запретили читать и смотреть „Гарри Поттера“», — [deleted].