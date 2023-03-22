«Не чихать, не бриться, не читерить в Sims: 10 историй про странные детские запреты

«Мои родители вообще были ужасными, но самым странным правилом, с которым мне с братьями и сестрами приходилось мириться, было то, что нам не разрешалось чихать несколько раз подряд. Один чих? Хорошо. Еще один чих через некоторое количество минут спустя? Нет проблем. Два чиха подряд? На вас кричат за то, что это негигиенично (даже если вы должным образом прикрыли нос/рот) и за отсутствие манер. Не дай бог, если вы чихнете три или более раз подряд… У меня сезонная аллергия, и однажды, когда мой папа был в особенно плохом настроении, он поймал меня на приступе чиханья и наказал меня на неделю», — Asphodelic.