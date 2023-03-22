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The Weeknd внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого популярного артиста

Семён Гудошников
Сегодня в 15:02

The Weeknd — самый популярный музыкант на планете, заявили в Книге рекордов Гиннесса.

Там сослались на статистику Spotify. Абель Тесфайе (настоящее имя артиста) первым набрал более 100 млн ежемесячных слушателей на стриминговом сервисе. Сейчас канадского певца слушают на Spotify в месяц 111,4 млн человек.

По этому показателю он заметно обходит Майли Сайрус, занявшую второе место с 82,4 млн слушателей. За ней идут Шакира (81,6 млн), Ариана Гранде (80,6 млн), Тейлор Свифт (80,2 млн), Рианна (78,5 млн). А ближайший конкурент-мужчина The Weeknd — Эд Ширан — седьмое место с 77,5 млн слушателей.

The Weeknd уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса — в 2016 году с альбомом «Beauty Behind the Madness», набравшим больше всего прослушиваний на Spotify. Также самым прослушиваемым треком на платформе стал «Blinding Lights», вышедший в 2020 году и сохраняющий этот статус до сих пор.

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