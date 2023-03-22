The Weeknd внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого популярного артиста

Там сослались на статистику Spotify. Абель Тесфайе (настоящее имя артиста) первым набрал более 100 млн ежемесячных слушателей на стриминговом сервисе. Сейчас канадского певца слушают на Spotify в месяц 111,4 млн человек.
По этому показателю он заметно обходит Майли Сайрус, занявшую второе место с 82,4 млн слушателей. За ней идут Шакира (81,6 млн), Ариана Гранде (80,6 млн), Тейлор Свифт (80,2 млн), Рианна (78,5 млн). А ближайший конкурент-мужчина The Weeknd — Эд Ширан — седьмое место с 77,5 млн слушателей.
The Weeknd уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса — в 2016 году с альбомом «Beauty Behind the Madness», набравшим больше всего прослушиваний на Spotify. Также самым прослушиваемым треком на платформе стал «Blinding Lights», вышедший в 2020 году и сохраняющий этот статус до сих пор.