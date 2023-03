The Weeknd внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого популярного артиста

The Weeknd уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса — в 2016 году с альбомом «Beauty Behind the Madness», набравшим больше всего прослушиваний на Spotify. Также самым прослушиваемым треком на платформе стал «Blinding Lights», вышедший в 2020 году и сохраняющий этот статус до сих пор.