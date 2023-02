Как The Weeknd изменил поп-музыку и дал нам всем надежду

Сейчас не менее смешно смотреть, как все продолжают списывать в утиль ностальгию по восьмидесятым, захватившую артистов в конце прошлого десятилетия. Ну да, казалось, что можно еще вытащить оттуда. Постпанк-ревайвл был. Танцевальный поп реанимировать пытались года с 2003-го. Более сложный и масштабный рок успешно окучили The 1975. С новой волной успешно справлялся сам The Weeknd на альбоме «Starboy», цитируя одновременно The Romantics и Tears for Fears. The Weeknd взял две вещи, которые лежали буквально под боком, и довел их до максимального совершенства.