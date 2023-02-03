Как The Weeknd изменил поп-музыку и дал нам всем надежду

Когда скрывавшийся под псевдонимом The Weeknd мастер альтернативного R’n’B Абель Тесфайе 10 лет назад только выпустил три микстейпа, где реанимировал звук соула девяностых-нулевых под новомодную электронику, это было мило, захватывающе, но не более. Когда спустя еще пару лет он записал альбом «Kiss Land», казалось, на том красивая история закончится: слишком короткой и вторичной выглядела эта работа после тех микстейпов. Когда еще спустя пару лет он выпустил роскошный трек к «Пятидесяти оттенкам серого» (лучшее, что есть в этом фильме), заиграл диско, спелся с Daft Punk, сменил прическу — выяснилось, что его рано списывать со счетов. А когда на рубеже десятых и двадцатых он записал диск «After Hours», где лихо сводил звук восьмидесятых с неоновыми демонами в духе Рефна, а слезливую лирику — с кровищей в клипах, мы сдались. Абель Тесфайе, человек-маска, человек-хамелеон, человек, сменивший худи на костюм, а секвенсер на синтезатор, — с нами надолго .