Елизавета Лихачева назначена новым директором ГМИИ им. Пушкина

Елизавету Лихачеву назначили новым директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства культуры.
Марина Лошак, десять лет возглавлявшая ГМИИ им. Пушкина, написала заявление на увольнение по собственному желанию. Впервые об уходе Лошак с поста стало известно вчера, 20 марта.
Контракт экс-главы музея должен был истечь 2 апреля. В начале 2023 года Лошак говорила, что планирует остаться на должности как минимум до конца контракта.
Елизавета Лихачева с 2017 года руководила Музеем архитектуры имени Щусева. Последние пару лет она время от времени читала там лекции по архитектуре и водила авторские экскурсии. Ее место в музее займет Наталья Шашкова.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям